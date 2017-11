Weil am Rhein An 365 Tagen die ganze Bibel lesen

Die katholische Kirchengemeinde Weil am Rhein bietet ein Projekt an, für das es Ausdauer braucht. Unter der Leitung der Pastoralreferentin und Bibelwissenschaftlerin Dr. Christine Feld werden Interessierte in einem Jahr die ganze Bibel lesen.

Weil am Rhein. Jeder Interessierte liest für sich am Tag 15 bis 20 Minuten ausgewählte Bibeltexte. Einmal im Monat findet ein Treffen statt, bei dem sich die Teilnehmer austauschen können und bibeltheologische Informationen erhalten.

Das erste Treffen findet am Montag, 27. November, 19.30 Uhr, im Petrussaal der katholischen Kirchengemeinde Weil am Rhein, Rudolf-Vierchow-Straße 8, in Weil am Rhein statt.

Das Projekt „Bibel 365“ hat Christine Feld zu Beginn des Jahres bei einer Kollegin in Freiburg kennengelernt und war sofort begeistert. Sich die Zeit zu nehmen und wirklich die ganze Bibel in einem Jahr zu lesen, hat sie sofort angesprochen. Bei dem Projekt wird die Bibel nach einem eigens ausgearbeiteten Leseplan gelesen. Es wird nicht bei „Adam und Eva“ angefangen und bei der „Apokalypse“ aufgehört. Jeden Tag werden Texte aus dem Alten Testament und aus dem Neuen Testament gelesen.

Bei dem Projekt „Bibel 365“ geht es vor allem darum, die Texte der Bibel zu lesen und zu erfahren, was in der Bibel eigentlich drin steht. Christine Feld ist schon sehr gespannt, welche unbekannten Texte, Themen und Gedanken sie entdecken wird. Obwohl sie sich jahrelang im Rahmen ihrer Doktorarbeit mit der Bibel befasst hat, hat sie selbst noch nie die ganze Bibel gelesen. Sie freut sich auf das Projekt, das ihr sehr am Herzen liegt und das sie mit Begeisterung vorbereitet.

Für das Projekt „Bibel 365“ brauchen alle Teilnehmer viel Ausdauer. Deshalb seien die regelmäßigen Treffen wichtig und sehr hilfreich, teilt Pfarrer Gerd Möller mit. Hier können sich alle über ihre Erfahrungen austauschen. Sie können Fragen stellen und bekommen Informationen zu den einzelnen Bibeltexten. Die Treffen sollen motivieren, und die Gruppe lernt sich kennen und kann sich gegenseitig unterstützen.

Für alle, die nicht regelmäßig zu den Treffen kommen können, wird es einen Newsletter geben, der über den Austausch der Gruppe und die bibeltheologischen Impulse informiert.

Das Projekt „Bibel 365“ der katholischen Kirchengemeinde Weil am Rhein ist offen für alle.

Wer mitmachen will, soll sich bei Dr. Christine Feld, E-Mail: feld@kath-weil.de, oder Tel. 07621/422399 15 melden.