Eloisa Florido Navarro zeigte ihre Holzskulptur „Ahnen“, von 2023.

Eloisa Florido Navarro Foto: Elisabeth Schröder

Sie wohnt in Lörrach und arbeitet hauptberuflich als Künstlerin, sowie als Psychologin. Die Künstlerin hat sich für den Flashmob für eine Gruppe von Figuren aus Lindenholz entschieden, die sie teilweise mit Feuer geschwärzt hat.

Komposition aus Holz, mit Feuer geschwärzt

Das Holz hatte oben ein Loch in der Mitte, wodurch ihr diese Kompositionsidee in den Sinn kam. Sie arbeitet gern mit Holz, fühlt sich aber auch in der Malerei, beim Zeichnen oder Modellieren künstlerisch Zuhause.

Valentina Sucameli zeigte das kleine Werk „Die Sicht“, von 2024, Acryl auf Leinwand. Sie ist Schülerin der neunten Klasse in der Realschule Dreiländereck in Weil am Rhein. Ihre Kunstlehrerin hat sie auf den Kunstflashmob aufmerksam gemacht.

Valentina Sucameli Foto: Elisabeth Schröder

Gemeinsam mit einem weiteren Schüler und zwei Schülerinnen hat Sucameli an der temporären Aktion teilgenommen. In ihrem Bild hat sie sich von ihrem Lieblingskünstler Claude Monet inspirieren lassen und ihrer gemalten Komposition als Highlight einen Schwan hinzugefügt.