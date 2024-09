Trotz eines bestehenden Einreiseverbots hat ein albanischer Staatsangehörige am Mittwochnachmittag versucht, am Grenzübergang Weil am Rhein-Friedlingen nach Deutschland zu gelangen. Die Bundespolizei kontrollierte den 57-Jährigen in der grenzüberschreitenden Straßenbahn. Dabei stellte sich heraus, dass gegen ihn ein bis 2026 befristetes Einreise- und Aufenthaltsverbot für Deutschland bestand. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und schickten den Mann in die Schweiz zurück. Das Einreise- und Aufenthaltsverbot wurde um weitere zwei Jahre verlängert.