Weil am Rhein: An der Grenze zurückgewiesen

Die beiden Männer befanden sich am Samstagmorgen in einem Fernreisebus von Italien nach Deutschland. Am Grenzübergang in Weil am Rhein-Autobahn kontrollierten Einsatzkräfte die Busreisenden. Die durch den 36- und 49-Jährigen vorgelegten Reisepässe der Sonderverwaltungszone Macau stellten sich als Fälschungen heraus.

Ihre chinesischen Reisepässe konnten bei der Durchsuchung aufgefunden werden. Nicht nur wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, sondern auch wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz leitete die Bundespolizei Ermittlungsverfahren ein. Nach Sicherstellung der gefälschten Pässe als Beweismittel, erfolgte die Zurückweisung in die Schweiz.