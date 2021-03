Weil am Rhein An führender Stelle mitgestalten können

Nein, es ist keine Traurigkeit vorhanden. Schließlich war es auch eine familiäre Entscheidung, sich auf den Bürgermeister-Posten zu bewerben. Das mit den Sektkorken verschieben wir zudem bis Ostern. Momentan überwiegt die Freude.

Frage: Warum haben Sie sich nicht schon auf die erste Ausschreibung beworben? Dann hätte Ihr Vorgänger passend in den Ruhestand gehen können und die Stadt hätte sich viel Geld für den Headhunter gespart?

Ich wusste vor knapp einem Jahr nicht, dass ein neuer Beigeordneter gesucht wird. Für mich hatte ich aber schon länger überlegt, dass ich noch etwas anderes angehen will. Und dann kam der Headhunter, der mich zum richtigen Zeitpunkt angesprochen hat. Da war ich gleich wie elektrisiert.

Frage: In Waldshut-Tiengen hat es während Ihrer Tätigkeit als Erster Beigeordneter Diskrepanzen mit dem neuen OB gegeben. Ist Oberbürgermeister Wolfgang Dietz ein netteres Stadtoberhaupt, sodass Sie auch Ihre achtjährige Amtszeit komplett ausfüllen?

Oberbürgermeister Wolfgang Dietz habe ich als einen äußerst kompetenten und konsequenten Menschen kennengelernt. Ich bin also der festen Überzeugung, dass wir sehr gut miteinander auskommen und arbeiten werden.

Frage: Im Gemeinderat blieb nur eine halbe Stunde Zeit für eine Vorstellung. Kamen solche Nachfragen in der Bewerbungsrunde auch zur Sprache oder herrschte einfach Erleichterung vor, dass nun ein kompetenter Bewerber seinen Hut in den Ring geworfen hat?

Die Fragen, die gestern gestellt wurden, kamen auch im Rahmen des Fraktionsdurchlaufs zur Sprache, teilweise auch detaillierter. Der Gemeinderat hat den verbleibenden Bewerbern durchaus auf den Zahn gefühlt.

Frage: Waren Sie überrascht von der deutlichen Mehrheit?

Ich hatte im Vorfeld keine Vorstellung davon, ob ich die Wahl gewinne. Insofern war ich positiv überrascht und freue mich über das klare Votum.

Frage: In wenigen Jahren gehen OB Wolfgang Dietz und Bürgermeister Rudolf Koger fast zeitgleich in Rente. Hat Sie die Perspektive gelockt, dann der neue „starke Mann“ zu sein?

Das ist eine Möglichkeit, die ich bei der Bewerbung nicht auf dem Schirm hatte. Für mich gab es bei der Bewerbung die Perspektive, an führender Stelle die Stadt Weil am Rhein mitgestalten zu können. Natürlich weiß ich nun um die neue Perspektiven, die sich auch auftut.

Frage: Wollen Sie angesichts der anstehenden zweiten Stufe des Verfahrens direkt Erster Bürgermeister werden, oder lassen Sie Herrn Koger den Vortritt?

Herr Bürgermeister Rudolf Koger ist bereits seit Jahren in der Stadt beheimatet. Gerade in einer Zeit wie der, in der wir momentan sind, in der OB-Vertretungsrolle jemanden zu haben, der die Belange in Weil aus dem Effeff kennt, ist auch ein wichtiger Aspekt.

Frage: Ihr Vorgänger im Amt glänzte durch neue Ideen, einem enormen Arbeitseifer und ein unglaubliches Gedächtnis. Mit welchen Eigenschaften werden Sie Strahlkraft entfalten?

Bevor ich strahlen kann, muss ich mich erst einmal einarbeiten. Für mich ist es wichtig, in das Amt zu wachsen und mir ein Bild von den anstehenden Aufgaben zu machen. Dann wird es auch mit neuen Ideen weitergehen.

Frage: Und für welchen Bereich Ihres Dezernats werden Sie besondere Leidenschaft entwickeln?

Aus meinem bisherigen beruflichen Werdegang sehe ich das Stadtbauamt und das Amt für Gebäudemanagement als Bereiche, in denen ich meine Erfahrungsstärken habe. Das sind die Ämter, wo ich mich am besten persönlich einbringen kann.

Frage: Welche Baustelle in der Stadt wollen Sie denn zuerst angehen?

Es gibt drei große Punkte: das Feuerwehr-Gerätehaus, wo wir bald zu einer adäquaten Standortlösung kommen müssen. Weiterhin ist die Innenstadtentwicklung und Fußgängerzone ein großes Thema, das stets in Zusammenhang mit der Tram-Verlängerung steht. Den dritten großen Punkt sehe ich in der Wohnraumentwicklung in Otterbach-Süd.

Frage: Ihr Mitbewerber sagte, dass bei der Schaffung von Wohnraum nicht nur die Innenverdichtung ein probates Mittel ist. Sie setzen hingegen neben der Schaffung von Erholungsflächen auf die Nachverdichtung. Sie sind ein Befürworter von Hochhäusern?

Nein. Es ist die Frage, wie man ein solches definiert. Ein vier- bis fünfgeschossiger Geschosswohnungsbau, wie ich ihn befürworte, ist kein Hochhaus. Aber auch in Weil am Rhein gibt es noch Flächen, die Potenziale für eine sinnvolle Nachverdichtung bieten. Bestes Beispiel ist die anstehende Bebauung an der Blauenstraße in Friedlingen.

Frage: Offenheit und Transparenz sind Ihre Stärken, sagten Sie. Was heißt das?

Dies sind die Grundlagen für ein vertrauensvolles und wertschätzendes Miteinander. Entscheidungen im Hinterzimmer sind nicht mein Stil.

Frage: Start soll am 1. Juni sein: Was steht für Sie bis dahin noch an?

Die Wohnungssuche ist das dringlichste, was jetzt ansteht. Außerdem ist mit Oberbürgermeister Wolfgang Dietz zu klären, wie wir den Übergang gemeinsam gestalten. Zuletzt bin ich ja noch bis Ende Mai bei der Privatbrauerei Waldhaus angestellt und habe noch einige Hausaufgaben, auch für meine dortige Nachfolge, zu erledigen. Sie sehen: Es wird nicht viel freie Zeit für mich bis zum 1. Juni geben.