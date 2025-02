Weil am Rhein: Andere Länder, andere Gesetze, andere Sprache

Scheidungen müssen in Deutschland anerkannt werden

Ein Beispiel sei, dass Scheidungen im Ausland erst in Deutschland anerkannt werden müssten. „Diese Verfahren sind oftmals beim Oberlandesgericht durchzuführen. An dieser Stelle benötigen wir die Geduld und Mitarbeit der heiratswilligen Paare“, so Freude. Klar ist: Im Standesamt können ohne Originaldokumente und gültige Pässe keine Beurkundungen erfolgen. Und so kommt es vor, dass eine Eheschließung in absehbarer Zeit nicht möglich ist.