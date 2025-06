Weil am Rhein: Andreas Remdt führt Lions an

Für die jährliche Präsidentschaftsübergabe hatte sich der Lionsclub Weil am Rhein am Montag einen sommerlich schönen Rahmen ausgesucht: Im lauschigen Garten des traditionsreichen „Hirschen“ in Haltingen übergab Gabriele Moll die Leitung des inzwischen genau 20 Jahre alten Lions Clubs an den bisher jüngsten Präsidenten. Der 32-jährige Andreas Remdt, beruflich Softwareentwickler und seit vielen Jahren bereits sehr engagiertes Mitglied des Weiler Leo-Clubs, steht für die aktuelle Verjüngung des Clubs.