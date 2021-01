Weil am Rhein Angebot für Eltern und Kinder

Basteltipps mit Anleitung wurden ebenso verschickt wie Rezepte und Kochvorschläge, auch Links zu Kinderkochsendungen auf Youtube waren verfügbar.

Bewegung spielte auch eine große Rolle, so gab es Links zu Kindergymnastikformaten, die leichte Übungen zeigten und Lust zum Mitmachen förderten.

Zudem gibt es auf der Internetseite einen Hinweis auf die Kitu-App (von der Kinderturnstiftung für Gesundheit und Fitness). Dort finden sich Angebote für Spiel, Spaß und Bewegung für die ganze Familie.

Kinderkultur

Kindertheaterstücke, die auf die Video-Plattform Youtube gestellt waren, wurden vom Familienzentrum nach Qualitätsmerkmalen ausgesucht und auf die Homepage gestellt, so dass auch auf Kinderkultur nicht verzichtet werden muss. Auch Kinderfilme wurden empfohlen.

Vorträge für Erwachsene

Für die Erwachsenen sei ebenfalls versucht worden, Angebote zu schaffen. So finden im Januar und Februar zwei Online-Vorträge statt. Am 27. Januar referiert Sabine Vogel in ihrem Vortrag „Mit Feuer und Flamme“ über das Thema Stress, und am 1. Februar wird Margrit Senn den Vortrag „Nur das Beste für mein Kind“ online halten.

„Wir würden uns wünschen, alle Angebote bald wieder vor Ort durchführen zu können und unsere Programmhefte – drei sind seit März bereits erschienen und noch nie umgesetzt worden – auch endlich mal wieder veranstalten zu können“, heißt es. Aber solange dies nicht möglich sei, such man neue Ideen, Möglichkeiten und Angebote, um der Aufgabe als Familienzentrum gerecht zu werden, mit den Erwachsenen, den Eltern und Kindern in Kontakt zu bleiben und für sie das Leben etwas bunter und vielleicht auch leichter zu gestalten.

Pläne im neuen Jahr

Zum Beginn des neuen Jahres habe man ebenfalls Ideen gesammelt. So wird ein Programmheft erscheinen mit Kindertheater, Vorträgen, Kreativangeboten, Ausflügen, Kursen und Beratung. In Kooperation mit der Stadt Weil ist das Engagement bei der Börse 60+ geplant. Gemeinsam mit dem Kreisjugendamt und dem Familienzentrum des Kreises wird eine Fachtagung zum Thema Kinderschutz stattfinden. Zudem ist ein Senioren-Babysitterkurs geplant sowie die Eröffnung des „Römerle“, einer Kindertagespflegebetreuung in den Räumen des Pflegeheims Markgräflerland.