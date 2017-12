Weil am Rhein Angebot für jede Alters- und Interessengruppen

Weil am Rhein. Die Gottesdienste der evangelischen Kirchengemeinde Weil am Rhein halten wieder ein Angebot für jede Alters- und Interessengruppe bereit. An Heiligabend sind die Kinder mit Familien zum Familiengottesdienst ab 15.30 Uhr in die Altweiler Kirche eingeladen. Heike Falk, Melanie Lütz und Andrea Reichhelm haben als Kindergottesdienstteam ein Krippenspiel vorbereitet, das die Weihnachtsbotschaft auch spielerisch zum Ausdruck bringt. Ebenfalls werden bekannte Weihnachtslieder zu hören sein und gesungen werden.

Die Johannesgemeinde lädt zu einem Gottesdienst mit Krippenspiel, aufgeführt von den Kindern der TinyTones, ab 15.30 Uhr in die Leopoldschule ein. Und in Friedlingen findet ab 17 Uhr ein Krippenspiel mit Kindern statt, das Erika Siegwolf vorbereitet hat.

In der Christvesper ab 17 Uhr in der Kirche Alt-Weil steht dann die Weihnachtsbotschaft aus dem Lukasevangelium mit der Weihnachtspredigt im Mittelpunkt. Musikalisch wird dieser Gottesdienst von Michael Müller an der Orgel, Gregor Hänssler, Violine und Sabine Drigoda gestaltet werden. Unter anderem werden J. S. Bach, Partita No. 2 in D moll, Sarabanda und Giga für Solovioline und „Canario“ von Lucas Ruiz de Ribayaz für Gitarre zu hören sein. Die Predigt hält Pfarrer Michael Hoffmann.

Für 22 Uhr lädt die Kirchengemeinde zur Christmette in die Altweiler Kirche ein, die einen eher meditativen Charakter und von Colin Halbhuber am Orgelpositiv, Markus Greiner an der großen Orgel und Marten Hennig gestaltet wird. Unter anderem wird von Jules Massenet die Médiation (Thais) und von Haydn den ersten Satz (Adagio) des Violinkonzerts Nr. 3 in F-Dur zu hören sein. Diesen Gottesdienst gestaltet Pfarrer Walter Baßler.

Am Ersten Weihnachtsfeiertag feiert die evangelische Kirchengemeinde ihren zentralen Festgottesdienst ab 10 Uhr in der Altweiler Kirche. Sascha Lindemann an der Orgel und Heinke Hoffmann am Saxophon gestalten den Gottesdienst musikalisch. Liturgisch wirkt Pfarrer Walter Baßler mit, die Predigt hält Pfarrer Michael Hoffmann.

Den zentralen Gottesdienst am zweiten Weihnachtsfeiertag feiert die evangelische Kirchengemeinde in der Friedenskirche in Friedlingen. Diesen Gottesdienst halten Pfarrer Walter Baßler und Pfarrer Hoffmann gemeinsam. Zu allen Gottesdiensten lädt die Kirchengemeinde ein.