Weil am Rhein Angebote für die ganze Familie

Man wolle das Wunderfitz mit all seiner Vielfalt künftig stärker in der Wahrnehmung der Bürger verankern. Denn das Familienzentrum sei in Weil am Rhein bislang vor allem über die Kinderbetreuung wahrgenommen worden. Die vielen Veranstaltungen seien dabei etwas untergegangen. Dem Wunderfitz ist es daher wichtig zu betonen, wie breit aufgestellt man hinsichtlich des Veranstaltungsprogramms ist.

Die Betreuung in der Kinderkrippe und im Schulhort sowie die Betreuung und Ausbildung der Kindertagespflegepersonen sind nach wie vor ein fester Bestandteil. Aber es gibt noch mehr: Für Schwangere gibt es etwa das sogenannte Kugelbauchcafé. Dabei haben werdende Mütter die Möglichkeit, sich auszutauschen und einer Hebamme Fragen zu stellen. Aber auch an die Männer hat man im Wunderfitz gedacht. Der „Club der jungen Väter“ bietet an jedem ersten Freitag im Monat Gelegenheit zum zwanglosen Austausch. Das sei gerade deshalb wichtig, so die Geschäftsführerin, weil Frauen tendenziell leichter miteinander in Kontakt kommen, während sich Männer damit in der Regel etwas schwerer tun.

Jeder, der Lust und Laune hat, kann zudem beim „offenen Café“ im Wunderfitz vorbeischauen – einfach zum Reden, Kaffeetrinken und Zeitunglesen. Beim Naschcafé gibt es für die Kinder ein Erzähltheater – sofern das Wetter mitspielt auch im Freien. Wenn es zu kalt oder regnerisch ist, könne man in den Veranstaltungsraum ausweichen, erklärt Weinmann. Dieser sei im neuen Wunderfitz nun größer dimensioniert, was einen weiteren Vorteil gegenüber den alten Räumen an der Danziger Straße bedeute.

Anlaufstelle im Quartier

Mit seinen vielfältigen Angeboten will das Wunderfitz eine Anlaufstelle für alle Bürger im Quartier und darüber hinaus werden, gerade auch für Zugezogene, die bei den vielen Treffs mit den Nachbarn ins Gespräch kommen und auf diese Weise Anschluss finden können, fasst Weinmann die Vision zusammen.

Weitere Informationen: Das Familienzentrum Wunderfitz präsentiert sich und seine neuen Räume an der Gustave-Fecht-Straße beim „Tag der offenen Tür“ am morgigen Samstag ab 10 Uhr. Es gibt zahlreiche Angebote für die ganze Familie. Auch für die Bewirtung ist gesorgt.