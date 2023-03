Weil am Rhein Anhänger entwendet

Vier unbekannte Männer haben am Samstag kurz nach 20 Uhr einen Fahrzeuganhänger entwendet, der in einem Hof an der Blauenstraße stand. Sie überwanden die Kupplungskopfsicherung, hängten den Anhänger an einen weißen Renault Scénic und flüchteten in unbekannter Richtung. Alle vier Männer waren laut Polizei maskiert und außer einem Mann alle weiß gekleidet. Auf dem Anhänger befindet sich wohl eine auffällige Werbeschrift eines Reifenhändlers.