Die Ausstellung mit Werken von Isak Koch im Erlenhof (wir berichteten) wird am heutigen Samstag mit einer Vernissage für geladene Gäste eröffnet. Dabei wird auch das neue Werk „Visitor – der Besucher“ vorgestellt (Foto). Wer Interesse an einer Führung durch die Ausstellung im Erlenhof, Oberbaselweg 55/1, in Weil am Rhein hat, kann sich per E-Mail bei Katharina Hoffmann an qm@betreuungsdienst-schell.de melden. Besucher müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Foto: zVg