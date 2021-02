Weil am Rhein Anschuldigung aus Rache?

Der jetzt Angeklagte hatte ebenfalls im Frühjahr 2006 an einem Überfall der Tankstelle an der Autobahn mitgewirkt. Dafür wurde er im Januar 2008 auch verurteilt. Bei dieser Verhandlung hatte der inzwischen 34-Jährige reinen Tisch gemacht und offen seine Mittäter benannt. „Danach war ich in Weil nur noch der Verräter“, berichtete der Mann. Es hätte für ihn keine andere Möglichkeit gegeben als seine Heimat – so bezeichnete er seine Geburtsstadt Weil am Rhein – zu verlassen und in die Türkei zu gehen. Dort habe er seinen Wehrdienst absolviert und viele Jahre in Istanbul gearbeitet.