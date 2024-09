Weil am Rhein: Anwohner-Kritik an der Fahrradstraße

Nach der Thematisierung im Ausschuss im Januar sowie den Berichten in den Medien seien von Anliegern keinerlei Rückfragen gekommen. Elmlinger ist selbst Velofahrerin. Die Fahrradstraße sei unnötig: „Wir sind immer aneinander vorbeigekommen.“ In beide Richtungen, ergänzt Ernst. „Aber jetzt sind die Radler rücksichtslos unterwegs. Man wird fast umgefahren.“ Erika Ernst und ihre Schwiegertochter haben schließlich eine Unterschriftenliste organisiert. Knapp 50 Anwohner – Eigentümer und Mieter – haben unterschrieben. Zu viert stand dann ein Besuch der OB-Sprechstunde an, bei dem die Unterschriftenliste übergeben wurde.

Stadt will gemeinsame Lösung suchen

Dieser sei positiv verlaufen, findet Erika Ernst. „Frau Stöcker war überrascht, dass wir zum Teil nicht informiert worden sind“, berichtet sie. Die OB habe zugesagt, sich mit den Zuständigen zusammenzusetzen und sich auch vor Ort ein Bild zu machen. „Sie will sich melden und hat sich ernsthaft bemüht.“

Die Stadt Weil am Rhein hat mittlerweile auf Nachfrage schriftlich erklärt, dass sie das Anliegen der Anwohner ernst nehme. Man wolle nach einer gemeinsamen Lösung suchen, heißt es in einer E-Mail. „Die verkehrstechnischen Anforderungen und Gegebenheiten im betroffenen Bereich der Müllheimer Straße sind tatsächlich recht komplex, derzeit läuft die umfangreiche Be- und Auswertung der vorliegenden Faktenlage“, schreibt sie mit Blick auf die Anschuldigungen der Anwohner.