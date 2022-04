Weil am Rhein AOK zieht in die alte Bank

Der 39-jährige Betriebswirt Billich betreut zusammen mit seinem siebenköpfigen Team laut Pressemitteilung rund 23 500 Versicherte aus Weil am Rhein, dem Vorderen Kandertal, Efringen-Kirchen, Bad Bellingen, Schliengen, Kandern, Malsburg- Marzell und Grenzach-Wyhlen. Zuletzt war er bereits als Teamleiter in Weil am Rhein tätig.

In wenigen Wochen wollen er und seine Mitarbeiter in das ehemalige Bankgebäude an der Hauptstraße umziehen, heißt es. Bislang war die AOK mit ihrem Kundencenter auf der Einkauf-Insel untergebracht. Schon seit Mai 2021 bestand für die insgesamt 420 Quadratmeter große Fläche im Erdgeschoss ein Mietvertrag, wie die Städtische Wohnbau Lörrach als Vermieter auf Anfrage unserer Zeitung im September erklärte.