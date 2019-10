Weil am Rhein ARaymond rechnet mit Rückgang

Betriebsrat optimistisch

„Wir sind alle optimistisch“, sagte die Betriebsratsvorsitzende Petra Pässler, die ebenfalls Glückwünsche an die Jubilare und Grüße aussprach. Es sei „kein leichtes Jahr“ gewesen, die Stunden der Mitarbeiter mussten auf Minus gefahren werden. Dass die Last auf alle Schultern verteilt worden sei und keine Mitarbeiter entlassen worden seien, das zeichne die Firma aus. Mit Blick auf die Entscheidung der Politiker sagte Pässler: „Man sollte nicht den Ast absägen, auf dem man sitzt.“

Weltweite Veränderungen

Die weltweiten Veränderungen im Bereich der Automobile habe die Firma stark getroffen, schilderte Antoine Raymond, geschäftsführender Gesellschafter des ARaymond-Netzwerks. Maßnahmen wie Arbeitszeitverkürzungen mussten eingesetzt werden. Damit wurden Entlassungen verhindert. Die Belegschaft habe dies mitgetragen. Mit dieser Belegschaft und der Zusammenarbeit des weltweiten Netzwerkes sei die Zukunft dennoch gesichert.

In Deutschland werden Spezialbefestigungslösungen in Metall- und Kunststoffausführung sowie Montageartikel entwickelt, produziert und vertrieben. AR Fluid in Bremgarten, ist eine selbständige Tochter des Unternehmens und erwirtschaftet gute Umsatzzahlen. 5,7 Neuteile wurden im Jahr 2019 gefertigt. Vier Milliarden Teile wurden ausgeliefert, was einen Umsatz in Höhe von 246 Millionen ausmacht. Der Plan bewegte sich bei 267 Millionen. Grund: Es wurden zehn Prozent weniger Autos gebaut. In diesem Jahr ist das Niveau von 2018 erreicht, was der wirtschaftlichen Situation der Autoindustrie geschuldet ist, hieß es im Geschäftsbericht. Hinzu kommen Handelskonflikte durch Brexit, Konflikte im Nahen Osten, die Zölle der USA. „Wir spüren das aktuell hier“ sagte der Geschäftsführer Trefzer. Für 2020 seien jedoch neue Produkte akquiriert, was einen positiven Blick in die Zukunft gewähre. „Alles, was wir tun, hat Konsequenzen“, so seine Feststellung.

Mit Weil am Rhein

Das Unternehmen, das in fünfter Generation geführt wird, habe stets konstruktiv und vertrauensvoll mit der Stadt Weil zusammengearbeitet, so der Senior. Antoine Raymond sprach den Geehrten seinen Dank und seine Wertschätzung aus. „Wir haben alles, um erfolgreich zu sein“, sagte er in Richtung der Mitarbeiter. Sie seien eine „starke Armatur“, gemeinsam wolle man auf die Zukunft hinarbeiten.

Bürgermeister Rudolf Koger bescheinigte der Firma, „eine gute Unternehmenskultur mit starken Mitarbeitern. Einen „Dank für die gute Partnerschaft“ gab es von Petra Höfler aus Lörrach.

Treue Mitarbeiter geehrt

Die Geschäftsleitung der Firma ARaymond ehrte die langjährigen Mitarbeiter für ihre Betriebstreue. Günter Rapp vom Club der Jubilare von ARaymond eröffnete die Veranstaltung. Musikalisch trug das Duo Antun Milunovic und Wartan Wardanten zum feierlichen Verlauf bei. „Es ist mir eine Freude, an dieser Veranstaltung dabei zu sein“, sagte Alaine Raymond.

Jürgen Trefzer dankte mit sehr persönlichen Worten jedem einzelnen Jubilar in einer Laudatio für dessen kontinuierliches Wirken im Unternehmen.

Sechs Geehrte, das sind Michael Dittmann, Martin Grasser, Giuseppe Mazza, Holger Schmidt, Gaetano Simone und Amira Zenuni, blicken auf 40 Jahre und weitere 21 Personen können auf 25 Jahre ARaymond-Zugehörigkeit zurückblicken: Filippo Anello, Dieter Bachmann, Michael Brumunt, Oemer Cakmak, Julia Dollinger, Salvatore Falconieri, Melanie Glaser, Dirk Gümpel, Pascal Larelle, Thomas Mack, Martin Müller, Thomas Ophoven, Edgar Pendt, Denis Prediger, Axel Rhein, Alexander Ruff, Michael Schranz, Jens Schulz, Volker Schneider, Debora Vuolo sowie Christian Wittke. Einige der Geehrten sind Eigengewächse von ARaymond, sie haben in dem Unternehmen gelernt und sind geblieben. Zu den Gratulanten gehörten Weil Bürgermeister Koger sowie Petra Höfler als Vertreterin für Oberbürgermeister Jörg Lutz aus Lörrach.