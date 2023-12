Weil am Rhein: ARaymond spendet für besondere Projekte

Unternehmen weltweit tätig

In einer kleinen Feierstunde begrüßte Geschäftsführer Jürgen Trefzer die eingeladenen Spendenempfänger. Trefzer ließ die Geschichte des Familienunternehmens Revue passieren. Es wurde 1865 in Grenoble gegründet, ist seit 1898 auch in Lörrach verwurzelt und seit sechs Generationen in Hand der Gründerfamilie. An den drei Standorten Lörrach, Weil und Eschbach beschäftigt das Unternehmen rund 1650 Mitarbeiter. Hier werden Spezialbefestigungen in Metall- und Kunststoffausführung entwickelt, produziert und vertrieben. Rund 500 Teile werden in jedem Auto verarbeitet. Weltweit sind rund 8000 Mitarbeiter in 29 Produktionsstätten in 25 Ländern tätig und erzielten im Jahr 2022 einen Nettoumsatz von 1,4 Milliarden. Humanitäre Werte und das Wohlergehen der Mitarbeiter stehen dabei im Mittelpunkt für den anhaltenden Erfolg, betonte Trefzer.

Wohltätigkeitskonzept

Christine Simeon stellte das Wohltätigkeitskonzept des „Charity Teams“ vor, dabei werde nicht nur Geld gespendet, sondern tatkräftig und nachhaltig geholfen. Schwerpunkte sind regionale Einrichtungen, die karitativ sind und sich um Kinder kümmern, sowie Feuerwehren. Die Leiterin der Personalentwicklung dankte allen Anwesenden für ihren Einsatz und ihr Engagement.