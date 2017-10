Weil am Rhein Arbeit anerkannt

Nachrichten-Ticker

22:00 Betrüger tankt für 1600 Euro - ohne zu bezahlen

Nettetal - Einmal volltanken und rund 1600 Euro sparen: An einer Tankstelle in Nettetal hat der Fahrer eines "eigentlich normal aussehenden" Autos etwa 1000 Liter Benzin gezapft und ist dann davongefahren ohne zu bezahlen. Allerdings konnte er wegen des Gewichts nur noch langsam fahren. "Er hatte nur noch eine Bodenfreiheit von zwei Zentimetern", sagte ein Polizeisprecher. Die Angestellten der Tankstelle nahmen die Verfolgung auf. Die Polizei konnte das Auto stoppen. Auf der Ladefläche des LKW's entdeckten die Beamten einen Tank, in den mindestens 1000 Liter passten.

21:59 Shia LaBeouf kommt mit Bewährungsstrafe davon

Savannah - Shia LaBeouf ist nach einer Festnahme wegen öffentlicher Trunkenheit und Behinderung der Justiz zu einer einjährigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Ein Richter in Savannah im US-Staat Georgia verhängte auch eine Geldstrafe, zudem muss der Schauspieler an einen Kurs zur Aggressionsbewältigung teilnehmen, wie US-Medien berichteten. LaBeouf war im Juli im Bundesstaat Georgia nach einem nächtlichen Vorfall festgenommen worden. Videos von der Überwachungskamera einer Polizeiwache zeigten, wie der Schauspieler unter anderem Polizisten rassistisch beleidigte.

21:56 Merkel will weitere Milliarden für Flüchtlinge in der Türkei

Brüssel - Trotz des bitteren Streits mit der Türkei hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel klar zum Flüchtlingspakt mit Ankara bekannt. Sie will dafür auch weitere EU-Milliarden ins Land fließen lassen. "Hier leistet die Türkei Herausragendes", sagte Merkel beim EU-Gipfel in Brüssel. Merkel verwies in Brüssel auf die Verhaftung von Deutschen in der Türkei und nannte die demokratische Entwicklung des Landes sehr negativ. Die Staats- und Regierungschefs einigten sich, nun auch die Flüchtlingsroute von Afrika nach Italien möglichst völlig abzuschotten. Man wolle dabei eng mit Libyen zusammenarbeiten.

21:28 Hertha droht Aus in der Europa League: 1:2 gegen Luhansk

Lwiw - Hertha BSC droht in der Europa League das Aus. Die Berliner verloren im ukrainischen Lwiw 1:2 gegen Sorja Luhansk und haben nach drei Spielen in Gruppe J nur einen Punkt. Der 1. FC Köln verliert auch in der Europa League weiter. Das Tabellenschlusslicht der Fußball-Bundesliga unterlag 0:1 bei BATE Borissow. Nach drei Spielen haben die Rheinländer bei ihrer ersten Europapokalteilnahme seit 25 Jahren in Gruppe H null Punkte.

21:20 CDU-Fraktion: Keine Helmut-Kohl-Allee in Ludwigshafen

Ludwigshafen - In Helmut Kohls Heimatstadt Ludwigshafen ist die geplante Umbenennung einer Straße in Helmut-Kohl-Allee aller Wahrscheinlichkeit nach vom Tisch. Die CDU-Fraktion, die die Umbenennung angeregt hatte, nahm nach Kritik von Anwohnern Abstand von dem Beschluss. Das sagte Fraktionschef Torbjörn Kartes. Nach dem Beschluss zur Umbenennung vom 4. September hatten kleinere Ratsfraktionen eine mangelnde Absprache beklagt und mehr Bürgerbeteiligung angemahnt.