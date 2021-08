Weil am Rhein Arbeiten an der Fahrleitung erfordern Sperrung

Die Rohbauarbeiten im Einkaufs- und Erlebniszentrum „Dreiländergalerie“ in Weil am Rhein sind weitestgehend abgeschlossen. Aktuell stehen die Gewerke Trockenbau, technische Gebäudeausstattung und der Fassadenbau im Fokus. Im Zuge dieser Arbeiten im Umfeld der Wendeschleife wird eine neue Mastkonstruktion montiert und der Fahrleitungsdraht der Tramlinie 8 umgehängt. Diese Maßnahmen erfolgen ab heute bis Sonntag, 22. August, und erfordern eine temporäre Sperrung der Tramgleise, heißt es in einer Mitteilung der Cemagg.

Die Trams der Linie 8 verkehren in diesem Zeitraum ab Neuweilerstraße nur bis Kleinhüningen und wenden dort. Zwischen Kleinhüningen und Weil am Rhein Bahnhof/Zentrum richten die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) einen Schienenersatzverkehr per Bus ein. Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.bvb.ch.