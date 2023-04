Weil am Rhein Areal wird neu gestaltet

Baukosten weiter hoch

„Wir bemerken keinen Preisrückgang“, sagt Eggs mit Blick auf hohe Grundstückspreise und hohe Baukosten – letztere nicht nur durch die Rohstoffe, sondern auch durch Vorgaben, erklärt der Geschäftsführer. Bei den Kunden sei im Vergleich zum vergangenen Jahr schon eine verhaltenere Nachfrage zu verzeichnen. „Sie sind verunsichert.“ Bei H&H ist man sich aber sicher, Käufer für die Wohnungen in Alt-Weil zu finden. „Die Vermarktung läuft und es gibt viele Interessenten.“

In einer Tiefgarage auf dem Grundstück entstehen 20 Parkplätze, also ein Stellplatz pro Wohnung – so, wie es Vorgabe sei. Das Energiekonzept bezeichnet Eggs als „zukunftsweisend“. Auf Öl und Gas wird komplett verzichtet, dafür wird auf eine Luft-Wärme-Pumpe sowie eine Photovoltaikanlage auf dem Dach zur Gewinnung von Allgemeinstrom gesetzt.