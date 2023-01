Weil am Rhein Artisten, Ritter und Leinwandstars

Das Kieswerk-Open-Air, das weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist, sorgt vom 27. Juli an für Höhepunkte auf der riesigen Kinoleinwand, heißt es in der Mitteilung. Bis zum 6. August sollen Kino, Musik, Kunst und Kulinarik für Besucherströme sorgen. An elf Tagen werden auf der früheren Kiesgrube sehenswerte Filme zu sehen sein.

LGS-Gesellschaft zufrieden mit Auslastung

Das Mittelalterlich Phantasie Spectaculum (MPS) blickt heuer auf sein 30-jähriges Bestehen zurück. Der runde Geburtstag wird in Weil am Rhein gleich drei Tage lang gefeiert. Dabei soll laut Angaben des Veranstalters das Gelände des Mittelalterfests mit einem Markt und Konzerten vergrößert werden. Vom 18. bis zum 20. August sind Gaukler, Ritter, Musiker und Handwerker in historischer Bekleidung zu Gast.

Ein weiteres Mal wird der asphaltierte Bereich des LGS-Geländes am 25. und 26. August zu einem Mekka der Trödelfreunde, wenn der Flohmarkt Halt in Weil am Rhein macht.

Im September werden wieder allerhand Stoffe in allen Variationen, Größen und Qualitäten feilgeboten, wenn der Stoffmarkt am 15. und 16. September öffnet. Vom 17. bis zum 28. September ist außerdem ein Herbstmarkt geplant, der von Schaustellern organisiert wird. Der Monat und auch das Veranstaltungsjahr auf dem LGS-Gelände schließt dann aller Voraussicht mit einem weiteren Flohmarkt (29./30. September) ab.

Zufrieden mit der Auslastung ist der stellvertretende Geschäftsführer der LGS-Gesellschaft, Remo Schamberger: „Wir sind gut ausgelastet und wollen ja auch nicht zu viel draufpacken. Schließlich soll das Gelände für die Bürgerinnen und Bürger als Naherholungsgebiet dienen.“ Das Areal der „Grün 99“ sei die grüne Lunge der Stadt und soll es, sagt Schamberger, auch bleiben.