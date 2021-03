Weil am Rhein Arzt Steffens plant privates Impfzentrum

Weil am Rhein (mcf). Der Friedlinger Allgemeinmediziner Mario Steffens will im Kesselhaus ein privat betriebenes Impfzentrum einrichteten. Dort sei ein 80 Personen fassender Saal frei, den er eigentlich mit seinem Palliativnetz Lörrach für die Öffentlichkeitsarbeit nutzen wollte (wir berichteten). Im April steht der Umzug seiner Gemeinschaftspraxis in die früheren Räume der Jugendwerkstatt an. Dort könne also dann unbürokratisch und ohne große Terminvergaben geimpft werden, so die Vorstellung des Mediziners. Einen Messebauer habe er bereits an der Hand, um die Impfkabinen aufzustellen.