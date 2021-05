Weil am Rhein Arztpraxen am Anschlag

Privilegien hinterfragen

Lehmann betont aber auch, dass er die Aufhebung der Priorisierung grundsätzlich emotionslos sehe. „Es wurde jetzt von der Politik so beschlossen, und wir müssen es jetzt auch umsetzen.“ Kritisch sieht der Mediziner eher den Umstand, dass in Deutschland gewisse Privilegien an eine vollständige Impfung geknüpft wurden. Das schüre die Unzufriedenheit in der Bevölkerung, da vor allem junge Leute bisher noch Schwierigkeiten hätten, an eine Impfung zu kommen, und ihnen demzufolge auch vieles verwehrt bleibt. In England sei man einen anderen Weg gegangen, sagt Lehmann. Dort habe man von Anfang an gesagt, dass erst Lockerungen der Corona-Regeln erfolgen, sobald ein Großteil der Bevölkerung geimpft ist.

Auch dass der sogenannte digitale Impfnachweis in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern wie Dänemark oder Schweden noch in den Kinderschuhen stecke, sei „schwer, schwer verständlich“, ist Lehmann überzeugt. Die Verantwortlichen müssten sich da durchaus fragen lassen, ob vieles nicht schneller hätte umgesetzt werden können. „Ich sehe das wie gesagt pragmatisch, aber viele Menschen können so manches nicht mehr nachvollziehen“, schildert Lehmann seine Erfahrungen aus Patientengesprächen.

Das Engagement seines Friedlinger Kollegen Mario Steffens, der mehrere Tausend Impfdosen verimpfen wollte (wir berichteten mehrfach), begrüßt Lehmann: „Grundsätzlich ist mir jeder recht, der impft.“

Es gehe jedem Weiler Arzt darum, dass möglichst viele Menschen möglichst schnell geimpft werden. Auch die Kreisimpfzentren sollten laut Lehmann stets bei voller Auslastung arbeiten: „Ideal wäre es, wenn dort an sieben Tagen in der Woche 24 Stunden lang geimpft würde.“ Aber angesichts der anhaltenden Impfstoffknappheit und des Umstands, dass nicht jeder Impfstoff für jede Altersgruppe zugelassen ist, sei das schlichtweg nicht umsetzbar.