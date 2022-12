Die Marktbeschicker des Wochenmarkts in Weil am Rhein werden auch am 24. und 31. Dezember auf dem Rathausplatz präsent sein. Obst, Gemüse, Fleisch, Wurst, Eier und Co. – all das und mehr gibt es auf dem Wochenmarkt der 3-Länder-Stadt. Auch an den beiden Samstagen, Heiligabend und Silvester. Zwischen den Jahren werden die Markthändlerhändler zudem wie gewohnt mittwochs und samstags in der Zeit von 7 bis 12 Uhr auf dem Rathausplatz anzutreffen sein, teilt die Stadtverwaltung mit. Allerdings: Am Mittwoch, 4. Januar, entfällt der Wochenmarkt. Der Wochenmarkt auf dem Berliner Platz findet donnerstags rund um das Weihnachtsfest und Neujahr wie gewohnt statt. Foto: zVg/Bähr