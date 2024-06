Wie viele Wahlhelfer sind im Einsatz?

Je Urnen- und Briefwahlbezirk gibt es acht Personen, die für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Insgesamt also 200 Menschen. Sie sind in zwei Schichten am Wahltag selbst im Einsatz und anschließend bei der Auszählung der unterschiedlichen Wahlen am Sonntag und am Montag mit von der Partie. Der überwiegende Teil rekrutiert sich dabei aus Mitarbeitenden der Stadtverwaltung. Aber auch Bürger, die sich freiwillig zum Wahldienst gemeldet haben, und Beschäftigte anderer Behörden werden dabei sein.

Wie ist die Reihenfolge der Auszählung?

Am Wahlabend selbst wird ab 18 Uhr noch die Europawahl ausgezählt. Am Montag folgt dann die Gemeinderatswahl, ehe die Stimmen der Kreistags- beziehungsweise Ortschaftsratswahl ermittelt werden. Für alle Wahllokale findet am Montag die Auszählung im Rathaus ab 7.30 Uhr statt, deswegen ist das Rathaus und die Ortsverwaltung in Haltingen für den normalen Publikumsverkehr geschlossen. Die Auszählungen beziehungsweise die Wahllokale sind für die Öffentlichkeit wie immer frei zugänglich, heißt es in der Mitteilung.

Werden die Ergebnisse im Rathaus präsentiert?

Am Sonntag werden die Ergebnisse der Europawahl im Großen Sitzungssaal präsentiert. Dasselbe gilt für die Resultate der Gemeinderatswahlen am Montagvormittag.