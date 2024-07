Weil am Rhein: Auch die Bürger werden beteiligt

Zum Thema Innenstadt erinnert das Stadtbauamt in seinem Bericht, der jetzt dem Gemeinderat vorgelegt wurde, an die Freiraumplanung der Hauptstraße. Die Bürger wurden umfassend zum Projekt „Tram 8+“ beteiligt. Aus diesem Beteiligungsprozess sind Untersuchungsaufträge an die Verwaltung entstanden. Die Planung für den Straßenabschnitt befindet sich aktuell in der Überarbeitungsphase. Aus dem Fußverkehrs-Check aus dem Jahr 2023, den Bürgerbeteiligungsformaten im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts 2040 (Isek) sowie aus dem im Frühjahr 2023 beschlossenen Rahmenplan Klimaanpassung fließen weitere Planungsgrundlagen ein, heißt es.