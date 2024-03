Weil am Rhein: Auch junge Besucher sollen auf ihre Kosten kommen

Finanzen

Kassiererin Ute Korom berichtete über die finanzielle Entwicklung des Vereins. Insbesondere Investitionen (Bank für den ersten Ehrenvorsitzenden Fritz Güthlin, neue Pavillons und Stehtische) haben dazu geführt, dass die Ausgaben höher waren als die Einnahmen. Der Kassenstand sei weiterhin sehr solide. Die Kassenprüfer Katrin Schröder-Meiburg und Albrecht Cerff bescheinigten eine korrekte Kassenführung.

Ausblick

Die Saison 2024 wird am 7. April mit einer Vernissage der Ausstellung „Markgräfler Impressionen“ von Irmgard Stöcklin eröffnet, kündigte Vorsitzende Désirée Thudichum an. Die Schmiede soll künftig immer am letzten Sonntag des Monats angefeuert werden, hierfür verlängert der Verein die Öffnungszeiten auf 12 bis 17 Uhr.

Ziel im kommenden Jahr sei es, die Präsenz der Dorfstube im Dorfleben weiter zu fördern und auch neue Mitglieder zu gewinnen. Weiterverfolgt werden soll ein Film mit Fritz Güthlin, der bisher nicht zustande gekommen ist. Gut angenommen wurden die Aktionen für junge Besucher, freute sich Thudichum. Hier soll noch mehr verwirklicht werden.