Weil am Rhein Auch Laub muss geräumt werden

Im Durchschnitt sind zusätzlich acht Mitarbeiter zu den bereits eingesetzten sechs in der Reinigung tätig, hinzu kommen laut Müller noch eine Kehrmaschine für Geh- und Radwege sowie eine Kehrmaschine für Straßen. 2019 fielen rund 3140 Personalstunden für die Laubbeseitigung an.

Wie lange der Arbeitseinsatz dauert, hänge von der Wetterlage ab. „Vergangenes Jahr mussten wir im August bereits beginnen, dieses Jahr erst Anfang Oktober“, berichtet Müller.

Anwohner müssen Gehwege räumen

Übrigens sind auch die Bürger in der Pflicht. Gemäß der „Satzung über die Verpflichtung der Straßenanlieger zum Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege“ müssen Anwohner Wege und weitere Flächen, die ersatzweise bei fehlendem Bürgersteig von Fußgängern genutzt werden, mindestens eineinhalb Meter breit vom Laub befreien. Bei Gehwegen, die schmaler sind, muss der Streifen nicht ganz so breit sein. In verkehrsberuhigten Bereichen muss die freie Fläche dafür sogar zwei Meter breit sein. Radwege, die parallel verlaufen, werden von der Stadt geräumt.

Die Reinigungspflicht bezieht sich aber nicht nur auf Blätter, sondern auch Schmutz, Unrat und Unkraut – und bestimme sich „nach den Bedürfnissen des Verkehrs und der öffentlichen Ordnung“. In der Satzung heißt es sogar, dass bei der Reinigung der Staubentwicklung durch Besprengen mit Wasser vorzubeugen ist (allerdings nicht bei Frostgefahr). Die zu reinigende Fläche darf nicht beschädigt werden. „Der Kehricht muss sofort beseitigt werden, darf weder den Nachbarn zugeführt noch in die Straßenrinne oder andere Entwässerungsanlagen oder offene Abzugsgräben geschüttet werden“, so der Wortlaut in der Satzung.