Weil am Rhein Auch Online-Shop mit 25 000 Artikeln

Weil am Rhein (sc). Ein innovativer, erfolgreicher Unternehmer kann mit seiner Firma einen runden Geburtstag feiern. Vor 30 Jahren hatte sich Markus Wiedemann mit einem EP-Media-Center selbstständig gemacht. 2015 wurde sein Geschäft als „Bester EP-Händler in Deutschland“ ausgezeichnet. Der Meisterbetrieb rangiert seit Jahren bei dieser Bewertung der EP-Händler unter den Top 10. Wiedemann verfügt über die Ausbildungseignungsprüfung für den kaufmännischen Bereich, sein Werkstattmeister Andreas Brunner bildet im Handwerklichen aus.

Bei der Firma Hinze hatte Markus Wiedemann die Lehre zum Einzelhandelskaufmann absolviert. Es folgte eine Ausbildung zum Radio- und Fernsehtechniker bei Radio Schmid in Efringen-Kirchen. Während dieser Zeit erlangte er die Fachhochschulreife. Ursprünglich wollte er studieren, doch der Reiz der Selbstständigkeit war für ihn größer. Bis 1989 firmierte Markus Wiedemann in Grenzach-Wyhlen unter Radio Schmid und Wiedemann „Pro Media“.

Zehn Jahre später übernahm der ambitionierte Unternehmer die Firma Radio Mayer in Weil am Rhein. Als sich 2003 die Möglichkeit bot, sich durch einen Umzug in den Räumen von Harald Ermuth in der Hauptstraße 311 zu vergrößern, zögerte der Geschäftsmann nicht. Beide Standorte, Weil am Rhein und Grenzach-Wyhlen, wurden zusammengelegt.

Vor fünf Jahren fand erneut ein Umzug statt, das EP Media Center hatte die Möglichkeit, sich auf dem Gelände der ehemaligen Post in der Hauptstraße 230 zu etablieren. Helle, große, lichtdurchflutete Räume, 660 Quadratmeter Verkaufsfläche und alles auf einer Etage. Wiedemann wagte diesen Schritt und investierte kräftig. Damit wollte er, wie er sagt, „den Standort Weil am Rhein stärken und das Sortiment erweitern“.

Neun Mitarbeiter sind im Verkauf tätig, vier weitere Mitarbeiter in der Werkstatt, während Ehefrau Martina die Verwaltung stemmt. Auf gute Beratung und Service legt Wiedemann, wie er sagt, viel Wert. Die Entwicklung sei in den vergangenen Jahren immer schnelllebiger geworden, sei es bei der Technik oder der Digitalisierung. Für den Einzelhandel werde es immer schwieriger. Doch Wiedemann stellt sich den Herausforderungen. Daher hat er sich mit einem Online-Shop, der 25 000 Artikel anbietet, fit für die Zukunft gemacht. „Mit dem Ladengeschäft und dem Online-Shop stehe ich auf zwei Füßen“, sagt der Geschäftsmann.

Sich stärker in den Bereich „Smart home“ einzubringen, steht als nächstes auf dem Plan. Auch dieser Bereich sei beratungsintensiv, daher bedürfe es gut geschulter Mitarbeiter. Regelmäßige Schulungen seien unabdingbar, nur so werde ein guter Service erst möglich. „Bei allem, was ich tue, stehen der Kundennutzen, die Kundenpflege und der Service im Vordergrund“, betont Wiedemann. Neu im Angebot ist auch ein sogenanntes „Virtual Shelf“. Das ist ein Monitor, auf dem der Kunde sofortigen Zugriff auf schätzungsweise 10 000 Artikel hat. Das Besondere: Am nächsten Tag kann der Kunde über das Teil verfügen.