Weil am Rhein. Was ist den Weiler Grünen wichtig und welche Ziele wollen sie in diesem Jahr und in den nächsten Jahren erreichen? Bei ihrer Klausurtagung am Wochenende haben die Grüne vom Ortsverband Weil am Rhein sich diesen Fragen gestellt und ihre Themen und Veranstaltungen fokussiert, heißt es im Nachgang. Im Mittelpunkt stehen ihre Anliegen in den Bereichen Umwelt und Natur, öffentlicher Verkehr und Innenstadtentwicklung. „Wir wollen jedoch auch über die Grenzen hinausblicken und aus der 3-Länder-Stadt unsere Kontakte in die Schweiz, nach Frankreich und im Landkreis vertiefen und ausbauen.“ Die entspannte Atmosphäre im Reforum Binzen habe ebenfalls dazu beigetragen, dass die Teilnehmer einen sehr produktiven Tag mit viel Inspiration und Spaß hatten, heißt es.