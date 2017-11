Weil am Rhein Auf afrikanisches Terrain begeben

Von Daniela Buch

Zentralafrikanische Raphia-Weberei mit ihrer besonderen Formensprache und handwerklichen Technik steht im Fokus der neuen Sonderausstellung im Museum für Weiler Textilgeschichte im Kulturzentrum Kesselhaus. Die Eröffnung von „Bakuba Design – Textilkunst aus dem Herzen Afrikas“ fand gestern Vormittag statt.

Weil am Rhein. Die Zusammenarbeit mit Karl-Heinz Niechoj sei eine tolle Erfahrung gewesen und es habe großen Spaß gemacht, sich als europäische Volkskundlerin auf das Terrain der afrikanischen Ethnologie zu begeben, dankte Kuratorin Simone Kern. „Ich freue mich, dass wir diese Dinge hier im Textilmuseum präsentieren können. Sie stehen jenen aus ethnologischen Sammlungen in Museen in nichts nach“, stellte sie fest und riet den Besuchern, sich für die Ausstellungsstücke Zeit zu nehmen und sich auf diese einzulassen.

„Je nach Optik verlagern sich die Eindrücke“, erklärte Niechoj, der maßgeblich an der Realisierung der Ausstellung beteiligt war und die Exponate aus einer privaten Sammlung zur Verfügung stellte. Zu sehen sind Wickeltücher, Matten, Kissen, ein geschnitzter Thron, eine Nackenstütze, das Collier und der Gürtel eines Würdenträgers. Raphia ist eine Bezeichnung für Textilien, die von den Bakuba im Kongogebiet aus den Blattfasern der Raphiapalme hergestellt werden. Die Stoffe werden durch aufgenähte Motive, Applikationen und aufgestickte geometrische Muster ausgeschmückt.

Anlässlich der Vernissage gab Niechoj, der über Jahrzehnte in Afrika lebte und sich eingehend mit den Kulturen beschäftigte, den Besuchern eine Einführung in die Thematik. Er berichtete von dem Fund eines Webstückes, das er zufällig fand, als gerahmtes Bild an die Wand hängte und das den Beginn seiner Faszination markieren sollte: „Für mich ist das wie ein Portrait.“ Etwa 200 verschiedene Motive sind bekannt.

Allen Textilien gemeinsam seien der mythische Hintergrund und die magische Wirkung, die damit verbunden wird. Eine vertiefende Beschäftigung ist im Januar kommenden Jahres geplant. Dann will Niechoj zu einem Kolloquium einladen, an dem unter anderem auch musikalische Aspekte der Muster erläutert werden. Den Kontakt zur Kuratorin hatte Rena Hadji-Cheykh, Stadtführerin und Museumskreis-Mitglied, hergestellt. Er sei dankbar für die Gelegenheit, einen Beitrag für das Textilmuseum leisten zu dürfen, sagte Niechoj. „Die Ausstellung ist wie ein ‚Museum im Museum‘. Das ist der Ort, an den diese Sammlungsstücke hingehören.Ein Museum der mechanischen Webkunst und der industriellen Revolution in Verbindung mit ursprünglicher Handweberei“, meinte er.

n Das Museum für Weiler Textilgeschichte ist jeden ersten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr geöffnet.