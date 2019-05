Weil am Rhein Auf das Pferd passend eingewirkt

Zu den Prüfungen gehörten einmal um die Mittagszeit der Reiterwettbewerb, bei dem es auf den Sitz des Reiters sowie dessen Einwirkung auf das Pferd in den Gangarten Schritt, Trab und Galopp ankommt. Am besten gelang dies June Meyer von der TSG Möhlinhof auf Pony „Casper“.

Im anschließenden Führzügelwettbewerb für die Kleinsten ging es um die harmonische Einheit von Reiter, Pferd und Führperson in den Gangarten Schritt und Trab. In der ersten Abteilung siegte Felix de Buhr vom RC Caballus auf „Harry d’ eroy“ und in der zweiten Abteilung Fiona Accurso von der RSG Fohrenhof mit „Espresso“.

Zweisterniges M-Springen als Turnier-Höhepunkt

Höhepunkt und Abschluss des Tages bildete am Nachmittag das zweisternige M-Springen mit Stechen. Als Sieger ging hier auf heimischem Boden Hans-Dieter Dreher hervor. Mit „Belcanto“ hatte das erfolgreiche Mitglied des gastgebenden Vereins mit einem Nullfehlerritt und einer Bestzeit von 38,37 Sekunden die besten Karten und holte sich damit den Geld- und Ehrenpreis der Familie Barbara und Rolf Krämer aus Riehen. Zweite wurde mit „Caprice“ Rebecca Hotz vom RV Schopfheim (0/38,75), gefolgt von Thomas Mang auf „Escada“ vom gastgebenden Verein (0/41,59). In der gleichen Reihenfolge ihrer Platzierungen wurden die drei Reiter auch gleichzeitig als erfolgreichste Reiter des Turniers ausgezeichnet.

Viele Helfer beim Turnier im Einsatz

Dank einer hervorragenden Gesamtorganisation und durch die Hilfe vieler Vereinsmitglieder um den Vorsitzenden Thomas Westermann und der Familie Lehmann als Stalleigentümer sowie den Sponsoren war es dem Reitverein möglich, wieder ein Turnier in dieser Größenordnung erfolgreich auszurichten. Zur Sicherheit stand während den Turniertagen auch das DRK des Ortsvereins Weil-Haltingen bereit. Außerdem wurde seitens des Vereins entsprechend dem wegweisenden Urteil von Weisweil für zusätzliches Sicherheitspersonal gesorgt.

Im Vergleich zu den Vorjahren kamen dieses Mal nicht so viele Zuschauer. Vorsitzender Westermann sah eine mögliche Ursache an der immer noch bestehenden Absperrung zur Baustelle für die neue Nordwestumfahrung, durch die ein Umweg über Märkt zum Reitsportzentrum in Kauf genommen werden muss.

Am kommenden Wochenende werden sich im zweiten Turnierteil die Dressurreiter messen (Bericht folgt).