Weil am Rhein Auf dem Rad durchs Markgräflerland

Tour zum Auftakt

Zum Auftakt der Stadtradeln-Kampagne führte die von Jürgen und Bärbel Wiechert (IG Velo Weil am Rhein) organisierte kleine Tour durchs Markgräflerland. Es ging von Weil am Rhein aus nach Binzen, wo sich die Teilnehmer am Rathaus den ersten Stempel der Stempelaktion des Landkreises Lörrachs abholten. Anschließend fuhr der Tross entlang der Kandertalbahn über Rümmingen in Richtung Holzen und von dort aus nach Mappach, Liel und Schliengen. Dort angekommen gab es im liebevoll eingerichteten Garten des Café Hummel eine Stärkung.

Weiter rollten die Pedaleure dann über landwirtschaftliche Wege nach Bellingen, Bamlach, Welmlingen, Wintersweiler, ehe es über Efringen Kirchen, Eimeldingen und nach 56 absolvierten Kilometern sowie mehr als 500 Höhenmetern zurück in die 3-Länder-Stadt ging. In Schliengen, Bad Bellingen, Eimeldingen und Efringen Kirchen wurde sich ebenfalls jeweils wieder ein Stempel gesichert, so dass sich auf den Stempelkarten der Tour-Teilnehmenden nun schon sechs Stempel befinden.