Weil am Rhein Auf dem Velo Kilometer sammeln

An der 21 „Stadtradel“-Tagen wird es verschiedene Aktionen in Weil am Rhein geben. Unter anderem bietet die IG Velo eine Radtour an, außerdem findet ein kostenloser Rad-Check statt und auch eine Stempelaktion wird organisiert. Weitere größere und kleine Veranstaltungen sind in Planung. Über diese werde zeitnah informiert, heißt es aus dem Weiler Rathaus.

Online anmelden

Unter allen Teilnehmern, die für Weil am Rhein in die Pedale treten, werden Preise verlost. So wird auch das Team, das die meisten Kilometer verbucht, gekürt.

Interessenten können sich unter www.stadtradeln/weil-rhein registrieren, dann einem Team beitreten oder ein eigenes gründen. Danach kann man sich schon auf den Sattel schwingen, um im Anschluss die Kilometer online einzutragen oder per Stadtradeln-App verfolgen zu lassen. Bereits jetzt haben sich 17 Radelnde unter Weil am Rhein registriert.

Weitere Informationen: Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.stadtradeln.de, per E-Mail an a.linde@­weil-am-rhein.de oder telefonisch unter 07621/­704668.