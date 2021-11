Weil am Rhein Auf dem Weihnachtsmarkt wird die 2G-Regel gelten

Weil am Rhein. Dass der Weihnachtsmarkt auf dem Lindenplatz in Alt-Weil in diesem Jahr wieder stattfinden soll, steht bereits seit Anfang Oktober fest. Derzeit arbeitet die Weil am Rhein Wirtschaft & Tourismus (WWT) mit Hochdruck an der Organisation des besinnlichen Anlasses, der vom 26. bis 28. November über die Bühne geht. Um den Besuchern die größtmögliche Sicherheit zu bieten, haben die Verantwortlichen der Stadt Weil am Rhein in enger Abstimmung mit der WWT entschieden, den Weihnachtsmarkt mit einer 2G-Regelung durchzuführen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.