16 frühere Mitglieder und Freunde des ehemaligen Wanderclubs Weil am Rhein machten sich am Sonntag auf den Weg ins Künstlerdorf Ötlingen. Die Rundwanderung von etwa acht Kilometern begann in Weil und führte die Gruppe auf Teilen des Wiiwegli zum Mittagessen ins Gasthaus „Ochsen“, berichtet der frühere Vorsitzende Thomas Gießler. Nach der Stärkung ging es über den Weiler Weg zurück nach Weil. Die Wanderung endete im „Galileos“. Die ehemaligen Mitglieder des Wanderclubs treffen sich jeden Monat einmal zu einem gemütlichen Hock im „Alpina Beizli“. Als nächstes Event plant Gießler für die Gruppe einen Weihnachtshock, an dem zusätzlich noch Geld für den Lörracher Verein „Chinderlache“ gesammelt werden soll. Dieser unterstützt hilfsbedürftige Kinder in der Region.