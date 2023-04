Weil am Rhein Auf den gestiegenen Parkdruck in der Innenstadt reagieren

Es handele sich um eine Reaktion auf die Stadtentwicklung, erklärte Stadtbauamtsleiter Christian Renner im Bau- und Umweltausschuss am Dienstagabend. Weil die Stellplätze in der im Herbst eröffneten Dreiländergalerie kostenpflichtig sind, wurde ein Verlagerungseffekt auf die angrenzenden Straßen und Parkmöglichkeiten (Insel-Parkhaus und Kaufring-Parkdeck) beobachtet. Der Kaufring erhebt mittlerweile ebenfalls Gebühren (für Fremdparker). Die Verantwortlichen der Einkauf-Insel hätten mitgeteilt, dass sie an ihrem bisherigen Parkregime (120 Minuten mit Parkscheibe frei) festhalten werden, heißt es in einer schriftlichen Mitteilung zur weiteren Vorgehensweise zur Parkraumbewirtschaftung in der Innenstadt. Ungeachtet dieser Entwicklung sei aber an den angrenzenden Straßen schon vor der Eröffnung der Dreiländergalerie ein erhöhter Parkdruck zu verzeichnen gewesen.