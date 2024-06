Am kommenden Sonntag leiten Sie eine Stadtführung, in der Rückblick gehalten wird auf die Landesgartenschau „Grün 99“ in Weil am Rhein. Das ist nun genau 25 Jahre her. Was war das besondere an diesem Ereignis?

Die Landesgartenschau in Weil am Rhein wurde damals schon als „Jahrhundertereignis“ bezeichnet, das genau vor dem Jahrtausendwechsel viele positive strukturelle Veränderungen für die gesamte Stadt ermöglichte. Für die Bevölkerung wurde ein Volkspark geschaffen, der seither sehr gut angenommen worden ist und immer noch wird. In der Reihe der Landesgartenschauen hat die „Grün 99“ besonders viele neue Aspekte präsentiert: Zu sehen war bei der Weiler Ausgabe so viel Kunst wie noch nie, es gab viele Abendveranstaltungen unter Beteiligung der Bevölkerung, und sie war die erste Landesgartenschau mit starker Beteiligung der benachbarten Länder.