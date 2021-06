Weil am Rhein Auf den Spuren von Hilde Ziegler

Weil am Rhein (ads). Hilde Ziegler, die von 1939 bis 1999 gelebt hat, ist in Alt-Weil aufgewachsen. Folgerichtig führte die Tour über mehrere Stationen im ältesten Weiler Stadtteil zum Zoll, wo die Zuhörer durch ein Dach vor dem während der Führung einsetzenden Regen geschützt waren. „Eigentlich sollte die letzte Station am Mühlenrain sein, von dem Hilde Ziegler eindringliche Schilderungen ihrer Kindheit während des Zweiten Weltkriegs hinterlassen hat“, sagt Stadtführerin Hildegard Vierhuff im Gespräch mit unserer Zeitung. Aufgrund der Wetterlage aber habe sie sich spontan entschlossen, länger beim Zoll zu verweilen. Als positiv vermerkt sie, dass keiner der Teilnehmer vorzeitig gegangen ist: „Alle haben mit ihren Schirmen dem Regen getrotzt.“

Belohnt wurden sie dafür mit Zitaten und Anekdoten von und über Hilde Ziegler, die auf die einzelnen Stationen der Tour abgestimmt waren. Dabei ging Vierhuff nicht chronologisch vor, sondern orientierte sich an Hilde Zieglers Buch „Während der Verlobung wirft einer einen Hering an die Decke“, das in zahlreichen Weiler Haushalten und mit mehreren Exemplaren auch in der Weiler Stadtbibliothek zu finden ist. Vor der evangelischen Kirche Alt-Weil etwa ging es um Zieglers Verhältnis zur Religion, oberhalb des Tunneldurchgangs nach Lörrach wurde vorgelesen, wie die Schriftstellerin als Kind den Tunnel durchqueren musste, um in die Lerchenstadt zu gelangen.