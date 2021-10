Weil am Rhein Auf den Straßen von Kleinhüningen

Schon 1897 gab es eine Straßenbahn

Bereits 1897 führte eine Straßenbahn in das Dorf. Der Grund: In den Kleinhüninger Gasthäusern gab es frische und leckere Fischgerichte, die bei der Basler Bevölkerung sehr beliebt waren. Überall finden sich Hinweise auf die damals gängigen Berufe, das bäuerliche Leben, das Fischen – in zehn Einzelbildern sind solche Hinweise beispielsweise an der Fassade des Gasthauses „Schiff“ zu bewundern. Aber auch Bilder, die die Veränderungen im Laufe der Jahrhunderte dokumentieren, zeigen sich an Hauswänden und Brunnen.

Lebten früher in Kleinhüningen Fischer, Handwerker und Bauern, änderte sich dies mit dem Schwund des Fischbestands durch die Industrie, die Staumauern und den Hafen. Die Menschen begannen, als Färber zu arbeiten, wobei sie meist gesundheitlichen Schaden nahmen und früh verstarben.

Immer wieder ist Attila abgebildet, der beispielsweise wie ein Schutzpatron auf einem Silo als Wahrzeichen im Hafen zu sehen ist. Der Hafen – „Das Tor zur Welt“ – gehört heute ganz selbstverständlich zu Kleinhüningen. Übrigens, den Aushub des Hafenbeckens 3 verwendete man seinerzeit beim Bau des St. Jakobstadions.

Dreistöckige Bürgerhäuser, die etwa 1890 entstanden sind, sowie zwei unter Denkmalschutz stehende ehemalige Fischerhäuser finden sich ganz in der Nähe der einzigen Barockkirche von Basel. Viele der Fischerhäuser und älteren Bauten wurden jedoch nach dem Zusammenschluss mit Basel beim Bau des Hafens geopfert. „Hundert Johr zämme un immer no e Dorf“, so lautete vor 13 Jahren das Motto zum 100-Jahr-Jubiläum.

Theil fesselte die Zuhörer mit ihrem sehr gut recherchierten, unterhaltsamen Vortrag. Immer wieder zeigte sie anhand von Vorher/Nachher-Bildern, wie sich das Fischerdorf im Laufe der Jahrhunderte verändert hat. Auch wusste sie viel Amüsantes und Spannendes, das in keinem Buch nachzulesen ist, über das Dorf zu berichten. Am Ende der zweistündigen Führung gab es für die 40 Teilnehmer als Erinnerung an das ehemalige Fischerdorf noch ein Lachsrezept von der Stadtführerin.