Weil am Rhein Auf der Karriereleiter weit nach oben

Als Krisenbeauftragter, eine Aufgabe, die dem erfahrenen Diplomaten im vergangenen Jahr wegen eines Krankheitsfalls von heute auf morgen übertragen wurde, war Christian Buck der oberste Krisenmanager unterhalb der Außenministerin Annalena Baerbock und der Staatssekretäre. „Ich habe die Leitung des Hauses in Krisenfragen beraten und mit dem Krisenreaktionszentrum, sozusagen die Berufsfeuerwehr des Auswärtigen Amts, gearbeitet“, umschreibt er kurz seine bisherige Aufgabe. Immer dann kommen der Krisenbeauftragte und das Krisenreaktionszentrum ins Spiel, wenn etwas Größeres im Ausland passiert und eine größere Zahl von Deutschen und Europäern oder die Auslandsvertretungen betroffen sind. Denn bei solchen Krisen müssen die Deutschen aus dem Land gebracht werden. Der Fokus des Krisenreaktionszentrums liegt derzeit auf dem Krieg in der Ukraine. Dann kommen laut Buck die eine oder andere Naturkatastrophe, größere Unglücksfälle und Gewaltausbrüche irgendwo auf der Welt hinzu. „Wir haben immer gut zu tun“, sagt er mit Blick auf die tägliche Lagebearbeitung.

Als Beauftragter hat Christian Buck den Krisenstab geleitet und stand dabei auch in engem Kontakt mit der Außenministerin und den Staatssekretären. Auch musste er hin und wieder in den Bundestagsausschüssen über die aktuelle Lage informieren und dabei Rede und Antwort stehen. Das wird nun in seiner neuen Position noch stärker der Fall sein. Er geht davon aus, dass er künftig fast jede Woche in einem der Ausschüsse die Abgeordneten auf dem Laufenden halten wird.

88 Auslandsvertretungen

Mit seiner Aufgabe als Leiter der Politischen Abteilung 3 ist der Diplomat für 98 Länder zuständig, wobei seine Abteilung die inhaltliche Arbeit von 88 Auslandsvertretungen steuert. „Afrika ist sehr spannend“, sagt der Ex-Weiler, der jüngst auch an der großen Feier am Kant-Gymnasium „50 Jahre Abitur am Kant“ teilgenommen, zahlreiche alte Bekannte aus der Weiler Zeit getroffen und für einen Tag seine Eltern besucht hat. Künftig wird er nicht mehr so viel Auslandsreisen unternehmen müssen wie noch vor der Corona-Pandemie. Allerdings sei bei schwierigen und wichtigen Themen der persönliche Kontakt nach wie vor gefragt.

Als Sonderbeauftragter des Auswärtigen Amts für Libyen vertritt Christian Buck Deutschland in internationalen Gesprächsformaten zur Unterstützung der Vereinten Nationen in Libyen. „Mit dem Berliner Prozess hat Deutschland seit 2019 den internationalen Bezugsrahmen für die Konfliktbewältigung in Libyen geschaffen“, stellt das Auswärtige Amt fest. Christian Buck als früherer deutscher Botschafter in Libyen und als Nahostbeauftragter sei an der Vorbereitung der Berliner Libyen-Konferenzen 2020 und 2021 beteiligt gewesen.

Machertyp mit klarem Blick

Christian Buck gilt im Außenministerium als Machertyp mit klarem Blick, verlässlich und konsequent. Der Berliner „Tagesspiegel“ hatte ihn als Botschafter von Libyen in einem ganzseitigen Bericht als „Mann für besondere Aufgaben“ im Auswärtigen Amt bezeichnet.

„Das sind anspruchsvolle neue Aufgaben, die jetzt auf mich zukommen“, sagt der ehemalige Weiler, für den ein Zwölf-Stundentag keine Seltenheit ist, der aber die Herausforderung gerne annimmt. „Die vielfältige Tätigkeit macht mir viel Spaß.“ Trotz arbeitsintensiver Aufgaben und stressigen Momenten zwischen Vorbereitung, Gesprächen, Konferenzen und Sitzungen sowie einigen Auslandsreisen, bei denen der 56-Jährige mit Botschaftstitel auch mit den Außenministern der jeweiligen Länder zusammentrifft, nimmt sich Christian Buck noch Zeit für den Langstreckenlauf. Schon einige Marathons hat er bewältigt. „Das Laufen brauche ich als Ausgleich, um den Kopf freizubekommen“, sagt er und muss bereits wieder zum nächsten Termin eilen.