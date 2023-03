Ein 21-jähriger Mann soll am Montag gegen 22 Uhr in ein Nagelstudio an der Bühlstraße eingebrochen sein, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 21-Jährige konnte noch in dem Geschäft vorläufig festgenommen werden. Zudem steht er in Verdacht, in den vergangenen Monaten weitere Einbrüche begangen zu haben. Die Ermittlungen dauern an.