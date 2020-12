Weil am Rhein Auf kleinen Flächen direkt loslegen

Am 1. Januar gestartet, warf Corona das Bestreben aber zurück. Danach stabilisierte sich die Nachfrage jedoch wieder, schildert Götz im Gespräch mit unserer Zeitung. Die flexiblen Büro-Dienstleitungen enthalten verschiedene Optionen, wie die Post-Bearbeitung. Im „Virtual-Office“ kann beispielsweise ein Makler unterkommen, der nicht rund um die Uhr ein Büro braucht, aber zumindest tageweise und auch eine Anschrift benötigt. Die Ressourcen schlank nutzen, lautet hier ein Leitziel. „Corona hat aber auch Firmen wachgerüttelt, dass sie nicht viel Fläche ausfüllen müssen.“ Götz will hier die schlanke Alternative anbieten.

Alles enthalten

Die flexiblen Bürodienstleistungen enthalten auch die Möglichkeit, einen Konferenzraum anzubieten, oder auch nur Beraterbüros. Generell kann ein „Full-Service-Büro“ offeriert werden. Ein Nutzungsvertrag mit einer kurzen Laufzeit, in dem schon Dinge wie Wasser, Heizung und Internet enthalten sind, gehört dazu. Startups und Firmen sollen sich laut dem Büroraum-Anbieter aufs Kerngeschäft konzentrieren. Ein „All-inklusive-Paket“ also. Zwar gibt es in Weil am Rhein noch kein Sekretariat vor Ort dazu, doch das Telefon kann auf das in Konstanz umgestellt werden. „Wir sind im Aufbau“, sagt Götz etwas entschuldigend.

Das Co-Working

Beim Co-Working gibt er sich zugleich bodenständig. „Es ist eigentlich ein anderer Begriff für ein Gemeinschaftsbüro. Nur hört es sich so moderner an.“ Auch, dass einfach coole Leute um einen herum sind, mit denen produktiver gearbeitet werden kann, erweise sich in der Realität manchmal deutlich schwieriger. „Die Produktivität leidet“, weiß der Büroraum-Anbieter um den damit verbundenen Geräuschpegel und die Ablenkung. So wurde die größere Fläche im Kesselhaus auch in drei Büros aufgeteilt, womit sich 14 bis 30 Quadratmeter große Büros ergaben. Die Nachfrage danach sei im Laufe des Jahres unterschiedlich gewesen. Momentan gibt es zwei Co-Worker, ein Büro ist noch zur Vermietung frei. „Doch Co-Working ist auch nicht unser Hauptfokus.“

Die Bürovermietung

Dieser liegt bei der Bürovermietung. Die Hälfte der Flächen sei mit unbefristeten Verträgen belegt. „Die Leute können direkt anfangen zu arbeiten.“ Startups und etablierte Firmen sind darunter. Ein Kunde ist schon am Standort in Konstanz und hat die Erweiterung ins Dreiländereck nach Weil direkt mitgemacht. Ein Schweizer Kunde will den deutschen Markt erschließen und sieht das Büro als Testballon. Eventuell wird mehr daraus, es kann auch sein, dass nicht. Vom Bildungsträger bis zur Start-up-Firma, die proteinreiche vegane Tomatensoße unters Volk bringen will, reicht die Bandbreite. Auch ein selbstständiger Softwareentwickler ist darunter.

Eine Perspektive

Für Götz und seine Firma geht es darum, in den ersten drei Jahren eine Stammkundschaft aufzubauen. „Nach dem ersten Jahr sind wir ganz positiv gestimmt.“ Corona habe man sich teilweise aber nicht entziehen können. Perspektivisch sollen nicht nur die aktuellen Flächen vermietet werden, sondern in der im Umbau befindlichen Kesselhaus-Halle könne man weitere hinzunehmen. „Gute Synergieeffekte“ erkennt Götz mit der Weil am Rhein Wirtschaft und Tourismus GmbH (WWT), also dem Vermieter. Während sich diese um die Belegung der größeren Flächen kümmern könne, sieht sich seine Firma als Kümmerer für die kleinflächigen Anliegen. Ein Kunde mit kleinem Büro werde nun auch zu den großen wechseln, zeigt Götz mögliche Wege auf.