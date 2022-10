Weil am Rhein Auf möglichen „Blackout“ vorbereiten

Weil am Rhein (ilz). Der sogenannte Blackout, also ein umfassender Zusammenbruch des Stromnetzes, ist derzeit in aller Munde. Auch die Stadt Weil am Rhein trifft Vorsichtsmaßnahmen, um im Fall der Fälle gewappnet zu sein. So informierte Erster Bürgermeister Rudolf Koger den Gemeinderat am Dienstagabend über eine Eilentscheidung des Oberbürgermeisters zur Anschaffung eines Notstromaggregats. Das Gerät, das 117 000 Euro kostet, verfügt über eine Leistung von 200 kVA, ist mobil und für die Versorgung eines sogenannten Notfalltreffpunkts gedacht.