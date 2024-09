Weil am Rhein: Auf Tour in der Partnerstadt

Abends nach dem Essen bei unseren Gastgebern trafen wir uns noch mit Ann-Kristin aus Trebbin und Sam und Oliver aus Bognor Regis am Pier. Wir verbrachten die Zeit in einer Spielhalle und die Engländer zeigten uns dann noch etwas von ihrer Stadt.

Rund um die Kathedrale von Chichester

Den nächsten Tag verbrachten wir in Chichester und starteten dort mit einer Führung durch die beeindruckende Kathedrale. Die restliche Zeit verbrachten wir damit, durch das Städtchen zu spazieren, in einem Park an der alten Stadtmauer zu Mittag zu essen und in den Geschäften nach Geschenken für unsere Familie und Freunde zu Hause zu suchen.

Frisch gemacht ging es am Abend noch zur Abendveranstaltung des Partnerschaftsvereins, der alles liebevoll organisiert hatte, vom Essen über die Ansprachen bis hin zu einem Unterhaltungsprogramm, das für viel Vergnügen sorgte.

Zum Abschluss noch ein London-Tag

Der letzte Tag vor der Abreise wurde uns allen freigestellt und wir beschlossen, noch einen Tag in London zu verbringen, den wir Jugendlichen aus allen drei Städten alle gemeinsam antraten. Wir konnten den Tag produktiv nutzen, denn wir waren nochmals beim Big Ben, beim Piccadilly Circus, an der Downing Street, an welcher der Premierminister wohnt, in Camden Town und an noch ein paar weiteren Sehenswürdigkeiten. Dementsprechend „ausgepowert“ sind wir dann abends bei unseren Hosts zu Hause angekommen. Dennoch mussten unsere Koffer noch gepackt werden.

Abschied von den großzügigen Gastgebern

Wir wurden am Sonntag schon früh von den Gastgebenden zum Parkplatz gebracht, es wurden noch Gruppenfotos geschossen und sich ausgiebig von allen Engländern und den großzügigen Hosts verabschiedet. Schließlich fuhr uns der Bus zum Flughafen, an welchem wir dann auch noch den Trebbinern auf Wiedersehen sagen mussten.

Zurück am Flughafen in Basel, endete unsere aufregende Reise.