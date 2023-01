Weil am Rhein Auf Tuchfühlung mit T-Rex & Co.

Seit gut einem Monat und noch bis zum 21. Januar gastiert der Dino-Park in Weil am Rhein. Die Roboter verfügen über Sensoren: Wenn jemand vorbeiläuft, erwachen sie quasi zum Leben, erklärt Mitarbeiter Victor Sergheev. Sie bewegen sich, öffnen und schließen die Augen, Gebrüll ertönt. „Das ist moderne Technologie.“ Seit vier Jahren gibt es die Attraktion, die auch schon in Griechenland, Rumänien und Moldawien zu bestaunen war. Etwas enttäuscht ist Sergheev über die Resonanz in der 3-Länder-Stadt. „Es kommen nur nur ein- bis zweihundert Besucher pro Tag.“ An früheren Standorten seien mehrere tausend täglich kommen. „Vielleicht sind die Deutschen sehr beschäftigt“, lacht Sergheev.