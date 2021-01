Weil am Rhein Auf und Ab beim Wunderfitz

Der Regelbetrieb wurde Mitte Mai wieder aufgenommen, allerdings unter den bekannten Hygienemaßnahmen. Dies bedeutete für die Aktiven ein Mehraufwand an Zeit und vor allem durch die strikte Klassentrennung ein mehr an Personal. Bei Krankheitsfällen des Personals war zeitweise die Garantie einer verlässlichen, personell ausreichenden Betreuung stark gefährdet. „Dies hatte für unseren Verein auch erhebliche, finanzielle Konsequenzen.“ Doch das eigene Motto „Wir rechnen mit Allem, aber grundsätzlich mit dem Guten“ ließ Weinmann & Co. zuversichtlich ein Kultursommerprogramm für Kinder erstellen, ebenso wie das Herbstprogramm entwickeln. Die Theatervorstellungen und das Zirkusprogramm für Kinder im Sommer fanden unter Auflagen statt.

Das neue Herbstprogramm hatte gerade gestartet, da gehörten wieder Einschränkungen und Veranstaltungsverbote zur Tagesordnung. Aber auch da wurde ein Alternativprogramm entwickelt, um Kinder zu unterhalten und zu beschäftigen, um so die Eltern zu entlasten.

Mut nicht verloren

„Es war ein schwieriges Jahr, ein Jahr, in dem auch wir es aufgrund der Einschränkungen schwer hatten, unsere Arbeit im Familienzentrum zufriedenstellend zu meistern. Es war das ganze Jahr ein Auf und Ab, geprägt von Hoffnung und Frustration. Doch wir haben den Mut nicht verloren.“ Das Familienzentrum mit seinen Mitarbeitern, seinen Mitgliedern, dem Vorstand und den Besuchern habe nie aufgegeben, so Weinmann. „Das Wunderfitz hat nach neuen Wegen und Angeboten gesucht und will in Krisen, wie wir sie dieses Jahr erlebt haben, Zuversicht und Hoffnung vermitteln und für die Menschen, die Rat und Unterstützung suchen, auch nach wie vor eine Anlaufstelle sein.“