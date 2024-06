Weil am Rhein: Aufbau geht in großen Schritten voran

Jede Hütte kommt an ihren Platz: Peter Reinacher in Aktion Foto: Beatrice Ehrlich

Dann baut er sie zusammen mit vier Helfern eine nach der anderen auf, was einiges an Zeit erfordert, sollen doch die Hütten stabil und sicher stehen und in jeder Hinsicht funktionstüchtig sein für die Freiwilligen der Weiler Vereine, die dort an den beiden Festival-Abenden Dienst tun. Insgesamt 24 dieser Hütten hat Reinacher, Zimmerer von Beruf, für dei Weiler Wirtschaftsfördergesellschaft WWT selbst gebaut. Außer beim 3-Länder-Stadt-Festival kommen sie unter anderem auch beim Weihnachtsmarkt in Weil am Rhein zum Einsatz.

Autofahrer können während dieser Zeit die Hauptstraße nicht benutzen, nur die Busse dürfen durchfahren. Sie suchen sich ihren Weg entlang der Festmeile, der auch mal über einen Bürgersteig gehen kann. Ab 18 Uhr wird die Strecke dann wieder frei gemacht – bis zur Eröffnung des großen Spektakels Freitagnachmittag, wenn es heißt: Bühne frei für das 3-Länder-Stadt-Festival.