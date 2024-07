Weil am Rhein: Aufgriffe in der Tram

Innerhalb weniger Stunden nahm die Bundespolizei eine mit Haftbefehl gesuchte Flüchtige fest und wies einen Mann zurück, der am Vortag in die Schweiz zurückgeschoben worden war. Am Mittwochmittag befand sich eine 49-Jährige in der Tram 8 am Grenzübergang in Friedlingen, als sie von Bundespolizisten kontrolliert wurde. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass ein Untersuchungshaftbefehl gegen die rumänische Staatsangehörige bestand, heißt es im Polizeibericht. Wegen des Vorwurfs, mehrere Straftaten wie Betrug, Erschleichen von Leistungen und Diebstahl begangen und danach untergetaucht zu sein, erließ ein Amtsgericht Haftbefehl. Die Bundespolizei führte die Gesuchte einem Haftrichter vor, danach wurde sie ins nächstgelegene Gefängnis für Frauen gebracht.