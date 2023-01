Weil am Rhein. Fast 2000 Briefumschläge mit Papier und Karton zur Erstellung eines Scherenschnitts haben die Künstler Volker Scheurer und Ania Dziezewska im Rahmen des Kunstprojekts „Zusammen 2023“ in den vergangenen Wochen über unterschiedliche Ausgabestellen an interessierte Bürger verteilt. In Schulen haben sie sogar Workshops zur Gestaltung dieser zehn mal zehn Zentimeter großen Kunstwerke gegeben, heißt es in einer Pressemitteilung des Kulturamts.